Chanel levou feira popular reciclada à Semana da Moda de Paris

A casa de luxo francesa apresentou uma coleção que procurar explorar os antagonismos.

Nas mãos de Virginie Viard, as propostas apresentadas pela Chanel na Semana da Moda de Paris contou com coordenados cobertos de brilhos, lantejoulas e dourados apresentados no meio de esculturas gigantes de papelão a representarem animais. Tudo num contexto que procurava reinventar a ‘feira popular’ e ‘do povo’ e transportá-la para a apresentação da alta-costura, na terça-feira, 24 de janeiro.

A coleção foi dominada pelo branco, pelos vestidos curtos e confortáveis, com o luxo a evidenciar-se nos detalhes e acabamentos, através de bordados e rendas excecionais.

Tal como no desfile da Schiaparelli, também houve animais na coleção, mas de forma bem distinta e menos polémica: uma cabeça de cão bordada num casaco. Estes apresentam-se cintados, justos ao corpo. Algumas modelos desfilaram de chapéu de côco e gravata em forma de borboleta, chamando a atenção para os lábios vermelhos. Os sapatos são botas bicolores, com ponta arredondada, numa combinação de preto e branco.

Para o tradicional vestido de noiva, Viard manteve a saia curta, os braços descobertos e uma gravata branca à volta do pescoço nu. A peça foi acompanhada por um véu de tule com o bordado igual ao do vestido.

Esta coleção que procura misturar o luxo com o povo tem vindo a ser entendida como um esforço da diretora criativa Virginie Viard em se demarcar do universo extravagante do antecessor Karl Lagerfeld, que morreu em fevereiro de 2019.

Com agências