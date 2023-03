Chapéus para se proteger dos primeiros raios de sol a partir de 4 euros

Em algodão, sarja ou palhinha, às flores, geométricos e bordados, com ou sem apliques e até com missangas. Os dias mornos começam a chegar e a clamar por chapéus e por passeios ao ar livre para apanhar as primeiras doses reforçadas de vitamina D trazidas pelo sol.

As opções já disponíveis nas lojas físicas e online primam pela originalidade das cores e pela absoluta diversidade dos formatos e dos materiais. Uma coisa é certa: é quase irresistível não querer sair à rua com alguma destas propostas que o delas.pt reuniu e aproveitar as temperaturas mais quentes.

Despeça-se do frio e saia à rua bem protegida, o que deve contemplar, claro, o uso de protetor solar.

Inspire-se:

Chapéu panamá em turco 100% algodão com desenho, forrado, Cante 32,90€

Chillouts Chapéu ‘Lafayette’, na About You, 27, 90€

Chapéu palhinha detalhe folhas palmeira, Primark, 4€

Chapéu em sarja de algodão, H&M, 19.99€

Chapéu em sarja de algodão, flores grandes, H&M, 19.99€

Chapéu Efeito Palha Bicolor, Tiffosi, antes 17.99€ agora 9.99€

Chapéu de Trekking Anti-UV MT500, Violeta, Decathlon, 14€

Chapéu de ráfia com estampado floral, Zara, 35.95€

Chapéu de pescador de croché, Mango, 19.99€

Chapéu de palha, H&M, 15.99€

Chapéu Bucket de ráfia natural, na Salsa, 29.95€

Chapéu Bucket Ganga, Tiffosi, 12.99€

Chapéu BucketRiscas, na Parfois, 17.99€

Chapéu com Detalhes e em Papel Cru Lilás, Tous, no El Corte InglÈs, 55€

Chapéu com Efeito de Palha Cordão Entrançado, Preto na MO, 15.99€

Chapéu com Efeito de Palha Fita Zebra, Bege, na MO 15.99€

Chapéu de fibra natural de croché, na Mango, 25.99€

Chapéu panamá em turco canelado com riscas multicor, forrado, Cantê, 32.90€

Chapéu bob entrançado, Oysho, 22.99€

Bucket efeito crochet, Zara, 17.95€

Adidas Originals, na About You, 32.90€

Weekend Max Mara Chapéu ‘AGGETTO’, na About You, 115€

Hat pride Clockwise, na C&A, 7.99€

Bucket Hat eith Graphic Floral Print, Pinko,125

Straw hat, na C&A, 15.99€

Reversible Bucket Hat, Fjallräven, PVP 54.95€

Panamá, Primark, 9€

Bucket com estampado floral, Green Coast, no El Corte Inglés, 19.99€

Tulum straw hat, Isabel marant, na Farfetch, 390€

Hatfield Hat, Fjallräven, PVP 49.95€

Boné em algodão com aba, na Benetton, 11.95€

Boné de ganga azul, Kiabi, 8€

Boné de caça camuflado, Decathlon, 10€

Boné com aba, na Benetton, 10.95€

Love Birds Baseball Cap, Pinko, 75€

Boné em Denim, Salsa, 25.95€

Boné em lona com estampado à frente, Kiabi, 8€

Boné Lenço Ajustável, Parfois, 15.99€

Chapéu turbante com Brilhos, na Zara, 29.95€

Casquete ajustável com Missangas, Parfois, 19.99€

MaryJane Claverol, Farfetch, 640€