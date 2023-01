A filha da princesa Carolina do Mónaco, Charlotte Casiraghi, de 36 anos, espera o terceiro filho. A revelação foi feita pela imprensa francesa na sexta-feira, 6 de janeiro.

Recorde-se que Charlotte, embaixadora e musa da Chanel, é já mãe de Raphäel, filho nascido em 2013 e que é fruto da relação com o ator e comediante franco-marroquino Gad Elmaleh. Em 2018, voltou a ser mãe de um rapaz, Balthazar, com o produtor Dimitri Rassam, com quem viria a casar um ano depois.