Chef Justa Nobre lança edição exclusiva de vinho

Justa Nobre é rosto de uma edição exclusiva de 1500 vinhos que pretende homenagear “vinhas velhas de Trás-Os-Montes” e que estarão apenas disponíveis no espaço da chef, o restaurante O Nobre, em Lisboa.

Os vinhos Justa Nobre são uma edição exclusiva da Costa Boal, que pode ser encontrada apenas no restaurante O Nobre, da chef portuguesa, em Lisboa. Para cada “Escolha da Transmontana”, limitada a 1500 garrafas, e disponível com um PVP de 45 euros, a chef preparou uma harmonização especial. A escolha recaiu sobre colheitas branco de 2022 e tinto de 2020, que para Justa Nobre foram as referências Costa Boal “que melhor expressam a identidade e a qualidade das vinhas transmontanas, e que se sentem, aliás, aquando da abertura de cada garrafa”, lê-se no comunicado enviado às redações.

Os vinhos Justa Nobre são uma edição exclusiva da Costa Boal Family Estates e contam agora com recomendações de harmonização deixadas pela própria chef: “O branco com 12,5% de teor alcoólico, harmoniza com lombo de robalo com camarão com molho bulhão pato. Já o tinto 2020, com 14,5% de álcool, pede um acompanhamento mais composto e intenso, como Justa Nobre sugere perninha de cabrito no forno a transmontana”, lê-se na mesma nota.