Chegou a maquilhagem inspirada nas vilãs da Disney

Por muito malévolas que possam parecer a Rainha Má, a Úrsula de A Pequena Sereia, ou Cruela e Maléfica, todas elas merecem ser olhadas. Por isso, a Essence e a Catrice acaba de lançar uma coleção limitada de maquilhagem composta por sombras muito coloridas, iluminadores, cuidados de pele e lábios, máscaras, séruns, creme de mãos e pincéis inspirados nas personagens maléficas da Disney.

Produtos que procuram corresponder nos tons à iconografia das chamadas personagens más destes filmes infantis. Ao abrigo da coleção Sisterlove Disney Collection, a marca quer que “vejamos beleza em todos”. “A nova Sisterlove Collection “Disney Villains” de Essence é inspirada pelas personagens da Disney – Evil Queen, Úrsula e Scar. Esta coleção procura inspirar e encorajar as pessoas a seguir o lema: ‘See the beauty in everyone’, em português, ‘Vê a beleza em todos’.”, lê-se no comunicado enviado pela marca.

Os preços vão desde os 2.99€ para lápis e pincéis mais simples até aos 13.29€ para paletas de sombras de cores fortes e ligeiramente aromatizadas com baunilha.