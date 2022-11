Serviço de consultoria de moda grátis já decorrre. Conheça as regras

A iniciativa gratuita acontece todas as sextas-feiras, sábados e feriados, mas só até 17 de dezembro. Este serviço grátis de consultoria de moda – com serviços de personnal shopper e coloração pessoal – está a ser prestado na superfície comercial Cascaisshopping, podendo ser concretizado em modelo presencial ou online. E já está em vigor desde este sábado, 19 de novembro.

“Além do serviço de Personnal Shopper e de Consultoria de Imagem que decorrem no Fashion Lounge, existirá, também, uma versão online das consultas de moda e ainda um novo serviço no qual os visitantes podem descobrir qual é a paleta de cores que mais os favorece com apoio de um especialista. (…) As sessões são gratuitas, mas carecem de marcação prévia no site”, lê-se no comunicado enviado pela entidade.

A mesma nota indica que “as consultas voltam, também, a contar com a presença de uma influenciadora de moda: Margarida Marques de Almeida, da página Style It Up, que vai estar presente nos dias 18 e 25 de novembro e 2 de dezembro, entre as 16.00 e as 18.00 horas. Estas sessões são limitadas e carecem, também, de uma reserva prévia no website do Centro”.