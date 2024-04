Chegou o tempo das limpezas de primavera, mas faça-as com produtos naturais

A primavera chegou e estes dias de alguma humidade no ar e pouco convidativos para sair à rua parecem ideais para aproveitar para fazer aquelas limpezas gerais ao lar e anuais.

Por isso, convoque a família, divida tarefas e comecem, juntos, a tratar da higiene do lar. Aproveite, porém, para fazer a higienização mais a fundo com produtos naturais e não com os que contêm altos níveis de toxicidade.

Deixamos por isso algumas sugestões de receitas caseiras que desinfetam a casa, mas não lhe estragam a saúde.

Multi-usos limpa vidros: O detergente caseiro mais básico e eficaz é este: água e vinagre juntos num pulverizador. Para que o cheiro deste último não seja incómodo, pode macerar cascas de laranjas e fica assim com um aroma muito agradável! Se quiser dar brilho, por exemplo aos espelhos, adicione também um pouco de álcool. Pode usar esta solução para limpar os ecrãs da televisão e computador e espelhos.20

Receita: 1 litro de água destilada, 200 ml de vinagre macerado com cascas de laranja ou limão. Opcional: 50 ml de álcool.

Para o vinagre macerado: com as cascas de laranja voltadas para baixo encha um frasco com vinagre. Deixe macerar por pelo menos uma semana. Findo este tempo, coe para um frasco e feche bem.

Multi-usos madeiras: O ideal será juntar um bocadinho de óleo de linhaça, cedro ou mesmo azeite e agitar sempre antes de usar.

Multi-usos desinfetante para, entre outros, casas de banho e cozinhas: Esta maceração é parecida com a anterior mas juntam-se folhas de eucalipto e álcool para uma limpeza mais desinfetante. Encha um frasco com o vinagre, o álcool, as folhas de eucalipto e cascas de limão (com a parte branca do limão para baixo e vinagre sempre a cobrir). Deixa macerar por pelo menos uma semana antes de usar. Findo este tempo coe para um frasco bem fechado. Pode ser usada pura num pano molhado para limpar e desinfetar os sanitários ou outras superfícies do género.

Outros multi-usos desinfetantes para WC e cozinhas: Este desinfetante é parecido ao anterior em eficácia, mas usa o limão como base em vez do vinagre. É ótimo para aproveitarmos as cascas dos limões que consumimos e elimina bem os odores, por exemplo do frigorífico.

Encha um jarro de água e coloque as cascas de limão que sobram sempre com a parte branca voltada para baixo até encher cerca de metade da capacidade do jarro Deixa que fiquem de molho na água pelo menos uma noite. Corte as cascas em pequenos pedaços e numa liquidificadora triture esses pedaços com água até ficar tudo líquido. Com um pano coe para um recipiente e feche-o. Deixe fermentar durante um dia. No dia seguinte adicione duas colheres de sopa de álcool.

Use cerca de meia chávena desta mistura para um balde de água bem quente e lave o chão. Se quiser, adicione um pouco do detergente da loiça e mexa bem. Para loiças sanitárias ou outras superfícies que não precisem de limpeza abrasiva, use um pano molhado com umas gotas deste produto.

Limpar torneiras do calcário e dar brilho a superfícies cromadas e em inox: Num pano molhado coloque um pouco de vinagre ou sumo de limão e umas gotas de álcool e passe pelas torneiras ou pelas zonas que queira limpar e dar brilho. É ideal para uma limpeza regular; não serve para remover calcário muito antigo e incrustado

Dar brilho à loiça: Borrife vinagre na loiça suja que está na máquina e coloque-a a trabalhar. Ou pode colocar a loiça de molho num alguidar de água quente com um copo ou dois de vinagre. Deixe atuar no mínimo por uns 10 minutos, dependendo do tempo que disponha e do estado da loiça, lave, passe-a por água morna e seque-a com um bom pano seco.