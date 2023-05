Chinelos clássicos e ousados para quando se cansar dos saltos altos

Os saltos altos são, para muitas mulheres, um verdadeiro martírio. Utilizam apenas em ocasiões especiais como batizados e casamentos e, mesmo assim, optam por trocar para um calçado mais confortável após a cerimónia.

Jennifer Lawrence contrariou todas as tradições ao combinar um vestido Christian Dior Couture em vermelho com uns chinelos pretos de enfiar no dedo na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes.

A atriz vencedora de um Óscar em 2013, pelo filme Guia para um final feliz, mostrou que os saltos altos não agregam elegância a uma mulher (e, se a pessoa não estiver habituada, podem causar vários problemas como calos e bolhas nos pés) e libertou as congéneres, num pequeno passo de ousadia, desta obrigatoriedade.

Para as mulheres que pretendem contornar a tendência dos saltos altos, a Delas.pt reuniu algumas sugestões de sapatos rasos e chinelos para aliar a elegância ao conforto.

Birkenstock Arizona BS W, na Fuxia, 89,95€

Sandálias de banho com pedraria, na Oysho, 19,99€

Sandália rasa urbana, na Pull&Bear, 29,99€

Sandália rasa desportiva, na Pull&Bear, 19,99€

Sandália cruzada, na Lefties, 19,99€

Havaianas You Malta Metallic W, na Fuxia, 41,95€

Sabrina acetina, na Zara, 25,95€

Sabrina laço acetinada, na Zara, 29,95€

Sandália cruzada de pele, na Zara, 35,95€

Birkenstock Arizona Eva Narrow W, na Fuxia, 49,95€

Havaianas You Saint Tropez Mesh, na Fuxia, 33,95€

Sandália de banho aberta, na Lefties, 7,99€

Sandália pele fivela, na Zara, 49,95€

Sandálias em pele com laço, na Oysho, 35,99€

Sandália com tiras, na Oysho, 19,99€

Sandália rasa denim tachas, na Zara, 39,95€ Sandália tecido cruzada, na Lefties, 19,99€

Sandália pele plataform, na Zara, 49,95€

Birkenstock Gizeh BS, na Fuxia, 89,95€

Sandálias rasas estampadas em tecido, na Zara, 29,95€

