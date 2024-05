Choppy bob. O corte de cabelo ideal para o calor

Gigi Hadid é, possivelmente, a mais recente embaixadora deste corte de cabelo que, para lá de ser tendência, é ideal para fazer face ao calor e caracteriza-se por não dar quase trabalho nenhum. Ao mesmo tempo – e Gigi Hadid também fez prova disso na MET Gala, no início deste mês – é uma opção que tanto pode ser levada às mais exclusivas passadeiras vermelhas do estilo como a um sunset com o sal do mar ainda sobre a pele.

Na verdade, trata-se de um corte cabelo que se apresenta em camadas – sendo por isso versátil -, culminando na zona do queixo, com acontece com os bobs mais tradicionais. Apresenta um ar levemente texturado que tem por objetivo volumizar o cabelo, conferindo-lhe ainda mais movimento.

Pode também ser conjugado com franjas curtas ou ligeiramente mais compridas, criando o efeito de camada.