Chrissy Teigen normaliza perda de leite materno nas redes sociais

Durante a subida do leite após o parto e durante o período da amamentação com leite materno do bebé, as perdas são frequentes. No entanto, muitas são as mulheres que escondem esta situação e, na maioria dos casos, por vergonha.

A manequim Chrissy Teigen volta – como tem vindo a fazer noutras ocasiões – a desmistificar as vicissitudes absolutamente naturais da maternidade. Com a partilha da foto, a norte-americana mostrou a realidade vivida pelas recém-mães com o objetivo de normalizar o pós-parto.

Os seguidores reagiram com aplauso e “sororidade” à sua publicação. Entre vários comentários, destacou-se o de uma fundadora de um podcast dedicado especialmente à amamentação, que afirmou entusiasmada: “Adoro que normalizem estas perdas de leite vividas durante as primeiras semanas após o parto”. Outra seguidora declarou: “Estou tão feliz que agora as mulheres tenham a liberdade de não se esconder.”

Chrissy Teigen, mulher do cantor John Legend, foi mãe pela terceira vez, tendo partilhado a primeira imagem da bebé Esti Maxine Stephens a 13 de janeiro. A manequim tem sido uma voz ativa na desmistificação da maternidade. E se em 2020 tinha quebrado tabus ao falar do aborto espontâneo que sofreu, dois anos anos mostrava as marcas do corpo logo após o pós-parto.