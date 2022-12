Cinco atitudes a evitar e o que fazer nas festas de Natal da empresa

Quer seja novo na equipa ou não, existem erros comuns nas festas e jantares de Natal que devem ser evitados. No máximo, para não arruinar a boa imagem no local de trabalho. Reunimos cinco desses erros e dizemos como pode aproveitar os encontros de caráter laboral, sem deitar tudo por terra.

Comece por não recusar o convite para as festividades. Marcar presença é importante para mostrar que se quer integrar, manter ou criar ligações com colegas mais afastados, conhecer caras novas e dar-se a conhecer.

Deixar uma boa impressão é fundamental, para tal é preciso manter longe situações conflituosas ou embaraçosas, evitando alguns erros que, por vezes, podem passar despercebidos, mas que acabam por conduzir a rótulos negativos.

Veja abaixo as cinco atitudes que não pode apresentar no jantar de Natal da empresa e como os combater:

Ignorar o código de vestuário: não se recuse a entrar no espírito. Se todos levarem a típica camisola de Natal, mesmo que não seja do seu agrado, embarque na brincadeira. Caso seja um jantar mais formal, aposte num visual casual chique. É importante mostrar que se quer integrar e que houve alguma preocupação com o que ia levar vestido.

Ficar na zona de conforto social: estes encontros são perfeitos para fazer novos amigos, por isso tente sociabilizar com novas pessoas, conhecendo-as e dando-se a conhecer. Elogiar uma ação do campo profissional é uma boa forma de quebrar o gelo.

Dar azo a fofocas ou conflitos: o objetivo é festejar os sucessos da empresa, da equipa e dos colegas. Afaste-se de fofocas, conflitos ou qualquer tipo de mau ambiente, mantendo uma atitude positiva e extrovertida, transmitindo uma imagem de alguém de confiança, que gosta de se divertir e sociabilizar.

Beber demais: tenha atenção aos limites no que toca ao álcool para não passar uma má imagem. Não crie memórias embaraçosas que possam ser alvo de conversa durante os meses que se seguem.

Esquecer os novos amigos do trabalho: Depois da festa é importante manter o contacto com as pessoas que conheceu. Convidar para um café ou um almoço é uma boa forma de fortalecer o laço que criou e não cair no esquecimento.