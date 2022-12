Cinco atitudes para se revolucionar em 2023

Mais do que as tendências da moda ou da beleza, mais do que adotar as referências das celebridades ou querer caber num modelo que não a favorece, defina máximas que deve adotar no próximo ano e que lhe permitam não gastar tanto dinheiro, mas sentir-se bem na sua pele, que é definitivamente o mais importante.

Num ano que se antecipa cheio de desafios a nível económico e social, é tempo de olhar, reaproveitar, reciclar e de se valorizar acima de tudo

Reunimos por isso cinco dicas que, a par e passo, podem revolucionar a sua viva e a maneira como se olha. Conheça-as abaixo.

Compras inteligentes: mais do que procurar ter um pouco de tudo, escolha peças e acessórios ecléticos e que se conjugue com vários coordenados, conciliando peças mais básicas com outras mais exuberantes. Este comportamento encaminhará para um autocontrole mais rigoroso na hora das compras sem ter de deixar de ser uma amante dos produtos de moda e beleza.

Reciclar roupa: Menos é mais. Apostar em bons tecidos é sempre seguro não só pela longevidade das peças como pela consciência do ambiente. Recorde-se que a indústria da moda é uma das mais poluentes a nível mundial

Cuidar da alimentação: Não é preciso começar um novo ano para tomar uma decisão desta natureza, mas é certo que uma boa efeméride ajuda sempre a levar por diante uma missão, e este é o caso. Atenção: cuidar da alimentação não é apenas fazer dieta. É, antes de mais, saber comer melhor, de forma mais cuidada e equilibrada.

Tempo de autocuidado: Aprender a reservar um tempo para si é essencial, mesmo sabendo que o dia-a-dia é muitas vezes caótico e assustador. No entanto, encontrar 15 minutos pode não ser assim tão difícil: aquele momento em que se fecha a aplicar o creme de rosto, ou a estender o tapete e fazer alguns exercícios, ficar em silêncio, ler um livro ou tomar um duche. Encontre esse tempo, reserve-o para si e diga aos que estão à sua volta para o respeitar.

Impressione-se: Não se vista e não se apresente para os outros. Faça-o por si e para si. É com o seu espelho que tem de conversar. Não tente seguir cegamente as tendências se elas, na sua opinião, não a favorecem. Use o que a faz sentir bem consigo própria e, por isso, conheça o seu corpo e corra atrás daquilo que é o seu estilo.