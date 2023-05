Cinco estratégias de ouro para estudar para os exames nacionais

Os exames são, para a grande maioria dos alunos, o momento mais stressante e ingrato do ano. É difícil sintetizar toda a matéria na cabeça de forma a não deixar nada importante de fora no momento da resposta.

É quase como um tudo ou nada e isso, muitas vezes, pode levar a esgotamentos, ansiedade ou outros problemas do foro psicológico. Não vale a pena entrar numa redoma, afinal os exames são um teste como todos os outros e não fazem de ninguém mais ou menos inteligente.

Para ajudar a manter a concentração e triunfar nas provas deste ano, o Delas.pt reuniu algumas dicas.

Escreva tudo à mão

Ler é importante, mas escrever é um passo grande para apreender a matéria. Um estudo conduzido por docentes da Universidade de Tóquio, comparou três grupos de participantes, com o objetivo de perceber qual o método de anotação mais eficiente: papel, tablet ou telemóvel. Depois de analisarem, comprovaram que os processos cognitivos no grupo que realizou as anotações em papel foram mais “profundos e sólidos”.

Utilizar um dispositivo eletrónico cria distrações externas e torna a aprendizagem menos eficaz.

Faça pausas estratégicas

Pode parecer que uma pausa provoca uma quebra de raciocínio, mas é precisamente o oposto. Para ser produtiva, é importante descansar. O que não pode acontecer é delimitar uma pausa de 15 minutos e voltar passado duas horas.

As pausas têm de ser estratégicas. O método mais comum são as pausas “à hora”, que consistem em estudar 45 minutos seguidos e parar nos restantes 15. Se não sentir necessidade de abrandar, pode estudar cerca de 90 minutos e descansar 30.

O sucesso começa no sono

Dormir é mesmo meio caminho andado para o sucesso. Muitos estudantes acreditam que as horas em branco que passam durante a noite a estudar vão ser compensadas, mas não é verdade.

Tom Ryan escreveu um artigo para a Sleep Foundation, onde explica: “Os alunos que dormem melhor obtêm melhores notas, melhor memória, melhor humor e melhor saúde. Um sono melhor está associado a um melhor desempenho académico”.

“Para aproveitar ao máximo os benefícios de um bom sono, você deve dormir bem por pelo menos uma semana antes do exame”, rematou.

As oito horas de sono diárias são imprescindíveis para uma boa capacidade de aprendizagem da matéria, por isso escusa de voltar a fazer diretas.

Estude sozinha

Ter alguém ao lado que está a passar pelo mesmo é uma lufada de ar fresco, mas nem sempre é um método infalível. Para alguns estudantes, estar acompanhado implica cair em distrações externas.

Para evitar sair prejudicada, o melhor é recolher-se e estudar ao seu ritmo, a sua maneira e sem grandes pressões.

Tire tempo para outras coisas

Estudar é importante, principalmente quando quer atingir resultados benéficos, mas também tem de ter tempo para outras coisas. Estar com amigos, ir ao cinema, viajar ou passear com a família são coisas que não devem, nem podem, ser esquecidas.

Deve ser consciente nos estudos e na vida pessoal. Não misture as coisas e tente sempre tirar o melhor partido de tudo. Estudar mais uma hora nem sempre é a solução, a cabeça pode estar mais fresca quando regressar a casa.