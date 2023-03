Cinco gestos a evitar no Dia Internacional da Mulher

Ano após ano, as empresas e entidades comprometem-se a tomar ações para combater a desigualdade de género que nem sempre são cumpridas. Adotam medidas que julgam ser corretas e que acabam por ter resultados contrários. Desse modo, a líder Global, Meta Igualdade de Género Pacto Global da ONU, Elisabeth Anna Resch revelou os fatores que não devem ser aplicados nas empresas no dia Internacional da Mulher, assinalado esta quarta-feira, 8 de março.

Deve começar por não dar visibilidade pública às mulheres sem autorização, de acordo com a líder Global, Meta Igualdade de Género Pacto Global da ONU, Elisabeth Anna Resch. É bom querer destacar os esforços das mulheres dentro da empresa, mas não deve identificar ninguém nas redes sociais sem o devido consentimento. Lembre-se de que os perfis das redes sociais dos seus funcionários são privados, incluindo o Linkedin.

Outro gesto a evitar é pedir trabalho extra gratuito às mulheres, segundo a mesma fonte. Muitas são as vezes em que elas são convidadas pelos funcionários a desempenhar trabalhos extras de graça no dia Internacional da Mulher.

Também não deve partir do pressuposto de que todas as mulheres vivem as mesmas experiências apenas por serem mulheres. Lembre-se das diversas identidades que existem com base na orientação sexual, condição de deficiência, idade, religião, raça ou etnia e não exclua nenhum grupo de mulheres.

Evite partilhar mensagens vazias. Todos os anos circulam slogans nas redes sociais que ou repetem o tema do

ia Internacional da Mulher sem qualquer contexto ou variam entre “Celebramos a nossa força de trabalho feminina” e “As mulheres são tão talentosas”. Ao invés de partilhar este género de mensagens, conte os seus objetivos, metas ou indicadores-chave que mostrem as ações que a sua empresa está a tomar para combater a desigualdade de género.

Por último, se pesquisar nas imagens do google “trabalho” ou “local de trabalho” é raro encontrar uma que não mostre um ambiente de escritório com pessoas a escrever ou a apontar para gráficos em salas de reunião sofisticadas. No entanto, são diversos os empregos em que as mulheres exercem e mais do que a internet faz crer. Por exemplo, há funcionárias no laboratório, ao volante ou, entre outros, em navios cargueiros. No dia Internacional da Mulher, certifique-se de valorizar as mulheres em todos os cargos que ocupam.