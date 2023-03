Cinco passos pelos cuidados dos pés para a primavera e verão

Com avanços e recuos no mercúrio, a chegada das temperaturas amenas está prometida. E, com elas, os pés a descoberto. Embora o cuidado com esta parte do corpo deva acontecer durante todo o ano, é na antecâmara da primavera que devem começar a ser agilizados os rituais com a pele do pé, que terá de se adaptar a novo calçado e a menor proteção por estar fisicamente mais exposto.

Andar de pés descalços ou de sandálias exige uma pele bem tratada, engana-se quem pensa que basta uma manicure bonita. Pois, esta é apenas a parte mais visível.

Veja por isso, abaixo, os cinco passos que tem de dar pelo cuidado dos pés.

Hidratar: Não se esqueça de hidratar os os pés todas as noites

Massajar: Não devemos massajar os pés apenas quando nos doem, para além de aliviar a tensão, a massagem ativa a circulação evitando o inchaço

Proteger: Não se esqueça de passar protetor solar nos pés, a pele do pé também se escalda

Exfoliar: Os calcanhares têm tendência a engrossar e acumular pele morta por isso a exfoliação é muito importante para um pé bonito

Embelezar: No verão é importante ter as unhas dos pés pintadas, quando se usam sandálias este pequeno detalhe faz toda a diferença