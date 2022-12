Cinco soluções para arranjar espaço na sala para caber toda a gente

No dia 24 e o 25 de dezembro as pessoas estão sentadas à mesa, a conversar, a comer, beber e a celebrar esta época festiva. Para que ninguém fique ao colo, nem de parte, experimente estas sete soluções.

Em primeiro lugar, os pufes são uma alternativa para a noite de Natal, não ocupam muito espaço na sala onde fizer a festa e são confortáveis para quem se senta.

Também uma opção os bancos compridos, mais baixos. Pode encostar a uma parede durante a parte do convívio e quando for altura de comer à mesa vá buscá-lo.

Seja criativa. Vá à arrecadação, ou ao sótão, e encontre uma mobília que possa servir de lugar para sentar. Coloque uma almofada na superfície para se tornar mais confortável.

Se for num momento em que estão a abrir as prendas, numa conversa numa mesa mais baixa, pode colocar as almofadas individualmente no chão e vai ter vários lugares para os convidados.

Pode ainda pedir uma cadeira emprestada, caso seja necessário. Se o Natal for organizado em sua casa e não tem mais cadeiras, nem forma de improvisar, peça a alguém.