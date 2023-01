Cinco truques que vão ajudar a manter a estabilidade emocional

O psicólogo Nick Wignall analisou os hábitos que fazem as pessoas caírem no abismo emocional, acabando por ter depressões, pensamentos negativos e, no geral, uma saúde mental desequilibrada.

Para evitar que tal suceda, o especialista recomenda que, em primeiro lugar, seja aberta às emoções que tem em qualquer momento. Não está errada por simplesmente se preocupar demasiado, ou por ser demasiado sensível.

É natural não conseguir controlar as emoções, por isso não se cobre demasiado.

De seguida, tem de entender que nem tudo o que acontece tem significado extraordinário. Querer atribuir uma razão ao que acontece é um mecanismo de defesa, segundo o especialista.

As pessoas acreditam que a incerteza é um “perigo”, procurando racionalizar os acontecimentos. Tem de aceitar a incerteza na vida, até porque o futuro é incerto e se quer ser uma pessoa forte de uma entender isto.

Não se deixe levar por todos os pensamentos que vêm à cabeça. Só porque existem certas análises ou determinadas ideias na mente, não deve dar valor.

Evite controlar tudo. Com o medo de falhar, é normal que a pessoa queira controlar o ambiente, mas não se consegue controlar o que as outras pessoas pensam ou fazem.

Deve preocupar-se com as decisões, a forma como reage aos problemas e como trata as pessoas.

Por último, não tome decisões quando está com um nível emocional elevado. Quando existe uma deceção, ou momento de felicidade, é natural que existe motivação para querer mudar as coisas e tomar decisões.

Contudo, não é a melhor altura. Portanto, pense no efeito que a decisão vai ter a longo prazo e peça a opinião a um amigo.