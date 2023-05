Cinha Jardim sofreu enfarte do miocárdio: “Perdi os sentidos e fui prontamente assistida”

A comentadora Cinha Jardim recorreu às redes sociais para, pela primeira vez, pronunciar-se acerca do internamento, após terem sido divulgadas fotografias suas inconsciente na rua.

“Muito obrigada a todos pelas mensagens de apoio que tenho recebido. Na terça-feira passada senti-me mal no carro mas consegui parar, perdi os sentidos e fui prontamente assistida por pessoas que iam a passar na rua, entre elas um médico estrangeiro que efetuou manobras de reanimação”, começou por escrever.

“Foi chamado o INEM que me transportou para o Hospital de São José onde foi excluída causa cerebrovascular. Na quarta-feira fui transferida para a unidade de Cardiologia do Hospital de Santa Marta onde foi feito um cateterismo e que confirmou que tive um enfarte do miocárdio”, continuou.

“Aproveito para agradecer a todos os médicos, bombeiros enfermeiros e auxiliares que tão bem me trataram em São José e agora em Santa Marta. Encontro-me a recuperar nos cuidados intensivos e em breve vou poder voltar para casa”, rematou.

Muitas figuras públicas utilizaram a caixa de comentários para deixar mensagens de apoio. “Força tia! Todos a pensar em si”, escreveu Carolina Patrocínio. “Força Cinha! Um beijinho muito grande. Boa recuperação… Em breve está de volta e ainda mais forte”, disse Alice Alves.

A comentadora da TVI tem 66 anos e é mãe de Pimpinha e Isaurinha Jardim. Ambas já partilharam a mensagem da mãe, A nossa guerreira, ressalvou Isaurinha.