Letizia e Kylie Jenner partilham o mesmo detalhe de guarda-roupa, mas com humor distinto

De tão justo, o vestido rosa que a socialite norte-americana Kylie Jenner usou para se apresentar no desfile de Schiaparelli, em Paris, na manhã de segunda-feira, 24 de junho, mal a deixava a respirar por lhe estar a estreitar ao limite a cintura. Um cuidado e algum aperto visível nas imagens e nos vídeos e que se torna ainda mais evidente com o recurso à renda – também ela rosa – colocada sobre o rosto.

Em apenas um dia e na rede social Instagram, Kylie Jenner arrecadou mais de cinco milhões de likes com este visual que usou em França.

Em Espanha, um dia depois, a rainha Letiza reinterpretava a ‘cintura de vespa’ num evento da plataforma de streaming Netflix. Contudo, a monarca abordou a tendência de uma maneira bem distinta: optou por um vestido do criador espanhol Adolfo Dominguez, em saldos, e que é cintado com uma larga faixa trabalhada em favo de mel.

A completar o look, Letizia voltou a comparecer de sandálias rasas e tudo porque recupera de uma lesão ao pés: a monarca sofre de neuroma de Morton a que se soma à já conhecida metatarsalgia crónica, patologias que a têm obrigado a descalçar os saltos altos, mesmo em eventos oficias. Se esta moda ganhar fôlego, será bem mais libertadora para as mulheres do que a das cinturas quase irreais.

Mas estarão os espartilhos a apertar o cerco às mulheres? Em maio deste ano, Kim Kardashian impressionou ao comparecer à icónica MET gala com um vestido prata, da Maison Margiela, com uma cintura de vespa inequívoca.

Recorde-se que há pouco mais de dois anos, a própria espantava o mundo da moda por usar um vestido que, 60 anos antes, tinha feito história no corpo de Marilyn Monroe, obrigando a primeira a perder sete quilos.

Na ocasião, o uso desta peça na MET Gala causou polémica pela imagem que era dada de emagrecimento para caber num vestido e a dificuldade que teria sido encaixar dois corpos tão distintos no mesmo vestido. Um dos debates que ficou desse tempo foi o da cintura de vespa, hoje cada vez mais presente nas passadeiras vermelhas, esta semana nas passerelles e já nas lojas com a proliferação de corsets com atilhos.