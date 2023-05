Classe e modernidade no verão: malas de palhinha a partir de 12€

Cheiram a flores e a campo, mas também e a sal e a mar e a dias longos de sol que acabam numa esplanada. Os acessórios de palha, palhinha e outras fibras naturais carregam vários mundos e conseguem atravessá-los com bom gosto, mas também modernidade.

A palhinha tem vindo a reconquistar espaço nos guarda-roupas nos últimos anos e com formatos cada vez mais originais. As tradicionais cestas são hoje clutchs e sacos em tons naturais, mas também em Tie-Dye, com apliques em tecido ou em pele.

Veja abaixo soluções para todos os gostos e preços, mas com uma certeza quase transversal: nunca estará desenquadrada num qualquer evento estival se escolher uma mala de palhinha.

Inspire-se:

Mala tiracolo palhinha, Primark, 14€

Mala tiracolo tipo saco palhinha, Primark, 12€

Saco de uma alça efeito palha, Vilanova, 25.99€

Shopper De Palha, Parfois, 19.99€

Shoulder bag – bast look, C&A, 17.99€

Bolsa forma sacola em palha, Kiabi,16€

Carteira clutch de fibra natural, Mango, 39.99€

Carteira com Efeito de Palha Búzios, MO, 17.99€

Carteira com estilo de cesta de fibra natural, Mango, 29.99€

Carteira de estilo cesta de ráfia, Mango, 69.99€

Carteira Melancia, MO, 15.99€

Carteira tipo cesto, La Redoute, 39.04€

Cesta artesanal Chacha mini de palha cru com rebordo decorativo verde e alça de tiracolo, Heimat Atlantioca, no El Corte Inglés, 315€

Cesta com Alças Integradas e em Palha, Cru, Hat Attack, no El Corte Inglés, 170€

Straw shoulder bag, Clockhouse, C&A, 17.99€

Clutch, Lanidor, 49.90€

HAND BAG, Lanidor, 59.90€

Mala A Tiracolo De Palha, Parfois, 22.99€

Mala cesta ráfia, Zara, 29.95€

Mala clutch efeito palhinha, Primark, 16€

Mala de Mão Média Valentina de Palha Cru Branco, Simón Sastre, El Corte Inglés, 54.95€

Mala de Mão Mini Hatbag com Alça Rígida e de Palha e Vime, Preto, Zahati, El Corte Inglés, 110€

Mala de Mão Pequena Stella com Fecho de Bambu e em Palha, Cru, Serpui, no El Corte Inglés, 398€

Mala de ombro entrançada, Zara, 35.95€

Mala shopper efeito palha, Vilanova, 22.99€