Cantora Claudisabel morreu num acidente de viação na A2

“É com profundo pesar, dor e tristeza que comunicamos o falecimento da cantora Claudisabel, após acidente automóvel nesta madrugada”, refere uma nota publicada nas páginas de redes sociais da artista,

A morte terá ocorrido na madrugada de segunda-feira, 19 de dezembro, e na A2. Segundo os apresentadores do formato da TVI Dois às 10, Maria Botelho Moniz e Cláudio ramos revelaram que terá sido “a caminho do Algarve, perto de Alcácer do Sal.

“ A sua voz, alegria e frontalidade que a caracterizam deixam mais pobres a música portuguesa e todos que tiveram a oportunidade de a conhecer e privar com ela”, refere a mesma nota que anuncia a perda trágica da cantora de 40 anos.