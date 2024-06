Cláudia Raia revela como deu educação sexual aos filhos. Surpreenda-se e inspire-se

Falar sobre sexualidade com os filhos é, para muitas famílias, um tema tabu. Palavra, contudo, que não entra no léxico da atriz brasileira Cláudia Raia, de 57 anos, que sempre usou a sua projeção mediática para abordar causas e temas com os quais as sociedade nem sempre se sentia à vontade.

Na conferência dedicada ao tema e no podcast, Não fica bem falar de… Menopausa, Cláudia Raia abordou este tema, a gravidez aos 56 anos e a forma como geriu a educação sexual dos filhos mais velhos: Enzo, atualmente com 26 anos, e Sophia, de 21.

No podcast com a atriz Jessica Athayde, Raia revelou que falou da educação sexual com a filha oferecendo-lhe um brinquedo sexual. Isso mesmo. “Na puberdade, ofereci um vibrador à menina e disse-lhe: ‘Você tem de se conhecer primeiro para saber o que quer, o que precisa’”, revelou a intérprete brasileira, explicado que no caso dos dois filhos, a entrada nesta fase “foi maravilhosa, leve e muito conversada”.

Revelou mesmo que “a masturbação foi dialogada desde sempre com eles [os filhos]”. Aliás, foi por essa via que a mãe Cláudia Raia procurou esclarecer a sexualidade com Enzo, o mais velho. “Ele começou a trancar-se lá no quarto, durante horas, e eu nem conseguia saber como ele estava”, refere. Por isso, conversou com ele sobre a intimidade e encontraram um código que, uma vez sinalizado pelo filho, Cláudia sabia que não podia entrar naquele espaço de intimidade. E era respeitado.

Recorde-se que a atriz de novelas da Globo – cujo contrato chegou agora ao fim de 40 anos de exclusividade – volta a fazer isso mesmo ao estrear, em janeiro de 2025, uma peça de teatro sobre a menopausa, no Teatro Tivoli, em Lisboa, procurando desfazer mitos e juntar todas as mulheres para uma luta que é de todas e ajudá-las a enfrentar esta fase com humor, mas também com seriedade.

“Vim ao mundo para causar e para reinventar”

“Eu vim ao mundo para causar e para reinventar. Para os outros e para mim, assim, essa é a minha missão”, afirmou Cláudia Raia em conferência. A atriz, que foi mãe aos 56 anos, foi ela também alvo de muita polémica sobre os tratamentos a que se sujeitou e foi a múltiplos programas de televisão explicar e esclarecer o processo, expondo o seu caso com o intuito de desmentir notícias sobre o percurso da sua gravidez em tempo de menopausa.

Hoje, confrontada com isso, recusa falar do preconceito e do julgamento públicos a que se sentiu sujeita. Prefere, como a própria diz, “virar a pergunta ao contrário”, respondendo: “Lembro-me das coisas maravilhosas que aconteceram, da representatividade, do quanto as mulheres tiveram uma esperança dentro do coração, de quantas pessoas se levantaram e foram ter outros projetos de vida, outras profissões, das que se casaram de novo, das que tiveram uma renovação de alguma forma, das que fizeram projetos a longo prazo. Nisso eu interferi bastante”, sustenta. Sobre o julgamento, “faz parte”, arruma Cláudia Raia.