Claúdia Raia vem a Portugal para falar de menopausa

“Cenas da Menopausa”. Este é o tema que Cláudia Raia, de 57 anos, vai trazer a Portugal no final deste mês e para abordar as matérias, questões e dúvidas sobre esta fase da vida da mulher. A atriz, que deixou a produtora brasileira Globo recentemente, foi mãe há cerca de ano e meio, dando as boas-vindas ao terceiro filho, Luca.

A participação da atriz brasileira vai estar integrada numa conferência, que decorre a 26 de junho, que vai escutar testemunhos de personalidades nacionais como Júlia Pinheiro e Maria Inês Menezes, mas também com olhares técnicos e especializados de médicos, psicólogos e sexólogos sobre a menopausa.

No fim, haverá espaço para uma conversa com a atriz Jessica Athayde, que entrevistará Raia para o podcast Não fica bem falar de…, da Wells, e onde tocará temas como idadismo e empoderamento feminino.