Atriz de ‘Sai de Baixo’ põe casas à venda para pagar tratamento para esclerose múltipla

Cláudia Rodrigues, de 52 anos, vai submeter-se a um tratamento para minimizar algumas sequelas provocadas pela esclerose múltipla, que lhe foi diagnosticada em 2000.

Para fazer face às pesadas despesas, a atriz brasileira de produções como Sai de Baixo (onde deu vida a Sirene) e A Diarista vai por à venda alguns dos seus imóveis para poder pagar a intervenção.

A revelação foi feita em entrevista ao jornal O Globo, no qual a atriz explica que, após esta intervenção não invasiva, espera poder voltar a trabalhar.

Cláudia Rodrigues revelou publicamente sofrer da doença seis anos após o diagnóstico, em 2006, tendo vivido surto severo de esclerose múltipla em 2010. Após tratamentos, a atriz e a companheira querem voltar a pisar as tábuas, o que espera voltar a acontecer agora. “Seremos eu e ela no palco a falar da esclerose múltipla, do tratamento até aqui e dos resultados que ela teve. A ideia é usá-la como exemplo para contribuir para ajudar outras pessoas”, revela a namorada da atriz, Adriane Bonato.

O tratamento, refere na mesma publicação, terá lugar em março e abril, nos Estados Unidos da América, e consiste em “mapear o corpo, ver o que falta de vitaminas e outros elementos para poder equilibrar a pessoa novamente”, descreveu a companheira da atriz. E detalhou: É tudo feito através de um software, sem anestesia, sem corte, nada invasivo.”

Neste momento, a prioridade é encontrar a verba para conseguir dar seguimento a este novo tratamento médico. “Só precisamos de adaptar o pagamento. Até porque, perante a melhoria esperada, ela vai voltar a fazer o que mais gosta, os espetáculos, e voltar a ganhar dinheiro. Eu também volto a trabalhar. Vamos pagar isto”, afirma Adriane Bonato.