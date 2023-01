Claudisabel abalroada por condutor com 1,2 g/l de álcool no sangue

A cantora Claudisabel morreu num acidente de viação após ter sido abalroada por outro veículo cujo condutor estava alcoolizado.

Segundo avança o Jornal de Notícias, o teste de alcoolemia realizado no local do acidente terá sido superior para 1,2g/l de álcool no sangue, um valor quase três vezes acima do limite previsto a lei e, por isso, crime.

Recorde-se que se a taxa de álcool no sangue for igual ou superior a 1,2 g/l, tal é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias.

De acordo com o JN, são ainda esperados os resultados da contra-prova ao sangue e que terão sido realizados no hospital.

A morte da cantora, de 40 anos, ocorrido na madrugada de segunda-feira, 19 de dezembro, e na A2. No domingo, 18 de dezembro, tinha atuado no palco móvel do programa da SIC, Domingão, emitido em direto a partir de Castanheira de Pera.