‘Coastal Cowboy’. Diana Chaves e Bárbara Bandeira mostram como se usa a tendência do momento

Com os festivais à porta, está mais do que encontrada a tendência da moda para este verão. As botas de cowboy que, no ano passado, começaram a invadir os recintos, têm agora palco reforçado porque não arredam pé das tendências do momento, somando mais 44 milhões de visitas no TikTok.

O estilo coastal cowboy, que faz o somatório das botas e dos chapéus característicos de quem cuida os ranchos norte-americanos com o look de quem vive perto da costa e do mar, já tem adeptas de luxo em Portugal. Diana Chaves optou por este look aquando da participação na peça de teatro de Salvador Martinha e a cantora Bárbara Bandeira agarrou a ideia num evento que teve lugar esta semana.

A tendência dá total liberdade a conjugações de materiais como gangas, rendas, crochés e ilhós e de padrões, que devem ser leves, florais e esvoaçantes.

As cores tendem a ser vivas, mas também se espera a inclusão de vestuário branco e marfim, conjugados com acessórios discretos e com um pendor quase faça-você mesmo. Portanto, colares com conchas ou missangas estão mais do que aprovados se abraçar esta estética.

Quanto às peças, as camisas podem chegar com calções, os vestidos querem-se curtos ou midi, mas tudo conjugado de uma forma que não retire a atenção do essencial: as botas.

Bota Western de tacão com padrão tradicional, Seaside, 47.50€

Bota Western, Deichmann, 39.99€

Botins cowboy metalizados de fantasia, Stradiavius, 49.99€

Calções curtos de algodão, Mango, 27.99€

Calções de ganga azul, Kiabi, 15€

Chapéu efeito palha, Parfois, 19.99€

Chapéu entrançado Talabrirel, Aldo, 29.95€

Dress floral, Clockhouse, C&A, 19.99€

Calções de ganga com bolsos, Stradivarius, 19.99€

Top com franzidos e costas abertas, Pull &Bear, 17.99€

Top cropped rendado, Mango, 29.99€

Colete TENCEL com Costuras, Tiffosi, 22.99€

Saia-Calção Fluída Estampado Floral, Tiffosi, 17.99€

Vestido Midi de Malha com Argolas, Tiffosi, 29.99€

Top curto com aparência de crochet, H&M, 19.99€

Top de malha com texturas e às riscas, Pull &Bear, 15.99€

Vestido crochet às riscas, Pull & Bear, 25.99€

Vestido curto cruzado JDY, Kiabi, 21.60€

Vestido de ombros descobertos, H&M, 24.99€

Vestido midi croché, Primark, 20€

Skort de ganga True, Salsa, 69.95€

Botas Cowboy, Salsa, 119€

Vestido verão mini botões, Primark, 14€