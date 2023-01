Coloca em causa o seu bem-estar para ajudar os outros? Há perigos, conheça-os

Os psicólogos Jess Baker e Rod Vincent explicaram ao site NeonMag que as pessoas que têm o chamado síndrome do super ajudante colocam de lado as suas necessidades e só se focam nos outros.

No livro The Super-Helper Syndrome: A Survival Guide For Compassionate People (Síndrome do superajudante: um guia de sobrevivência para pessoas compassivas, em tradução literal), os especialistas contam que as pessoas que se preterem face aos outros vão sempre arranjar tempo, mesmo com a agenda cheia.

A síndrome do super ajudante faz com que as pessoas se envolvam na vida dos outros, sintam satisfação quando encontram soluções para os problemas exteriores, sem ligar à fadiga.

Quando se deparam com um obstáculo que não conseguem resolver, as pessoas com este problema acabam por colocar as suas capacidades em causa, afetando a sua saúde mental.

Apesar de qualquer um ter a liberdade de agir da forma que quiser, os especialistas lembram que é importante procurar ajuda de um profissional de saúde habilitado para lidar com o problema.