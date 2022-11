Combinações perfeitas de beleza que prometem revolucionar a pele

Criar uma rotina de beleza que efetivamente resulte nem sempre é tarefa fácil e implica perceber quais os produtos que funcionam melhor combinados.

Mas não entre em desespero, preparámos uma pequena lista de ativos que prometem um funcionamento ótimo e conferir um aspeto à pele rejuvenescido.

Deixamos, no entanto, um aviso. Não se assuste com os nomes dos produtos que seguem, pois, apesar de parecer, não se trata de uma aula de química.

O primeiro aspeto que deve ter em mente é que fazer testes na pele nem sempre é boa política porque pode irritar a epiderme. O melhor é optar sempre por combinações vencedoras e que, à partida, sabe que vão funcionar.

A dupla composta pela vitamina C e Fator de Proteção Solar (FPS) é uma das equipas triunfais deste texto. Com a vitamina C vai conseguir tornar a pele mais brilhante e, ao mesmo tempo, aumentar a produção de colagénio. Ao conjugar com FPS, vai proteger a epiderme contra agressões externas. O ideal é aplicar sobre o seu sérum ou creme de vitamina C um protetor FPS 50+ para ficar protegida da exposição solar, mesmo no tempo mais sombrio.

Também o ácido hialurónico e a niacinamida parecem ser uma equipa com resultados positivos verificados no que diz respeito à rotina de beleza. A niacinamida é um composto solúvel que derivada vitamina B3. Este ativo é um dos ingredientes cosméticos que se adequa a todas as peles, limita a oxidação das células e e ajuda a aliviar a inflamação da pele e a desidratação. Combinado com o ácido hialurónico, um ativo capaz de reter mais de mil vezes o seu peso em água, permite que o filme hidrolipídico da epiderme seja reconstruído mais rapidamente. Uma solução que vai criar uma barreira física contra agressões cutâneas diárias.

Retinol e niacinamida é outra parelha de produtos que promete ser vencedora. O primeiro é um ativo rejuvenescedor derivado da vitamina A e útil para suavizar a textura da pele, ativando a produção de colagénio. Contudo, irrita a pele e é aí que entra a niacinamida. Com este segundo produto é possível diminuir a irritação da pele porque esta fica com mais hidratação.