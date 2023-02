Comece a preparar as pernas para os dias mornos e soalheiros

A primavera está a chegar e consigo os raios de sol também. Vestido, saia e calções começam a fazer parte das indumentárias a vestir nesses dias mais leves que se aproximam.

Depois de meses de chuva, frio e calças é possível sentir alguma insegurança em começar logo a mostrar as pernas, seja por falta de cor, já que a melanina está em baixo por não apanharem sol, seja por aquela celulite que teima em não desaparecer ou simplesmente por falta de à-vontade.

Sem entrar em desesperos, há cuidados que podem ajudar a melhorar o que sente relativamente às suas pernas, o que lhe permite pensar nas saias e nos vestidos esvoaçantes que tornam os dias mais alegres e menos sisudos.

Uma massagem linfática é uma boa opção para quem se sente constrangida com essa região do corpo. De notar que este tipo de massagem pretende estimular a circulação nos vasos linfáticos e drenar as toxinas e detritos celulares. Já para não dizer que promete uma sensação de bem-estar e reversão do efeito de “pernas pesadas”. Pode realizar essa técnica com profissionais especializados.

A esfoliação é também é importante porque permite remover a pele morta acumulada durante um grande período de tempo e ainda deixa a pele mais macia.

Um outro ritual que não pode esquecer passa por hidratar e iluminar as pernas. Lembre-se que fricção a que estas estiveram sujeitas durante o inverno com as calças de ganga – e não só – podem deixar a pele mais seca e danificada. Para além de hidratar pode também apostar num iluminador corporal para dar aquele toque de brilho e cor primaveril.