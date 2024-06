Como afastar melgas e mosquitos e apenas com produtos naturais

Apesar de o verão ser a época preferida da maioria das pessoas, devido às cores, praia e calor, com ele, também chegam alguns aborrecimentos. O calor insuportável de muitas áreas contribui para o início da temporada de melgas e mosquitos e, com eles, vêm as picadas irritantes.

Nem todas as pessoas são afetadas tão seriamente quanto outras – há sempre alguém que tem mais razões de queixa. Mas, para evitar as picadas, existem vários produtos no mercado com alta eficácia. O uso de repelentes é um meio prático e económico evidente.

No entanto, duas razões podem levar a que evite o seu uso: por um lado, a preferência por utilizar remédios naturais. Por outro, as possíveis reações aos componentes do produto químico.

Por estas razões, agora existe uma ampla gama de alternativas, de origem natural. Para além das plantas que afastam os insetos, uma das opções mais comuns é o óleo de eucalipto limão. Este é um produto ideal para manter os insetos afastados.

Mas não é só o cheiro do eucalipto que afasta as melgas e mosquitos. Os óleos de citronela, gerânio, lavanda ou camomila também têm essa característica.

Para além de poder aplicar estes produtos na roupa, também o pode fazer com difusores que deixam um cheiro agradável em casa.

As velas perfumadas, com alguns dos odores mencionados, também funcionam bem, impregnando o ambiente com essa fragrância que é agradável para nós, mas repelente de mosquitos.

Aposte então em velas ou óleos com estes odores, para que passe um verão mais tranquilo e com menos picadas aborrecidas.