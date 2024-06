Como captar os melhores momentos do verão e a partir de 31,99€

Verão é sinónimo de praia, festivais, amigos, festa e mais uma lista infinita de coisas que valem a pena recordar mais tarde.

A Delas.pt reuniu algumas opções de máquinas fotográficas para captar os melhores momentos.

As digitais são as mais simples, basta ligar o dispositivo ao computador para ter acesso às fotografias. As analógicas funcionam com rolo e dão aquele aspeto vintage, enquanto que as instantâneas precisam de recargas.

Máquina Fotográfica Compacta SONY DSC-W810, na Worten, 259,99€

Câmara Instantânea Fujifilm Instax Mini 12, no El Corte Inglés, 89,99€

Câmara Digital AGFA Dc5200, na Worten, 70,99€

Máquina Fotográfica Analógica AGFA com Flash, na Fnac, 39,99€

Máquina Fotográfica Kodak Reutilizável, na Rádio Popular, antes 39,99€ depois 31,99€

Máquina Fotográfica Polaroid Go Ger 2, na Rádio Popular, antes 89,99€ depois 79,99€

Máquina Fotográfica Canon Ixus 285, na Rádio Popular, 316,99€

Máquina Fotográfica Fujifilm Instax SQ1, na Rádio Popular, antes 129,99€ depois 114,99€

Câmara Instantânea Polaroid Originals Now+, na Fnac, antes 149,99€ depois 134,99€

Câmara Instantânea Fujifilm Instax Mini Evo, no El Corte Inglés, 199,99€