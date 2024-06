Como e onde pedir a pulseira de segurança para crianças

Com a chegada das férias, as crianças passam a estar mais ao ar livre. É, aliás, desejável que isso aconteça. Porém, os riscos de perda ou desaparecimento de um menor pode ser acrescido. Por isso, as pulseiras Estou Aqui, sob dependência da Polícia de Segurança Pública (PSP), visam colmatar esse mesmo risco.

Para fazer o pedido basta registar-se online aqui, submeter dados da criança e do adulto responsável a contactar e definir qual a esquadra mais próxima onde levantará a pulseira, que deve colocar no braça do seu ou seus filhos durante a época de férias.

De relevar que os pedidos podem ser feitos para crianças de forma individual, mas também para grupos.