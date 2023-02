Como fazer tranças iguais às da Georgina em cinco passos simples

Para lá dos longos cabelos compridos eximiamente esticados cobertos por lenços, Georgina Rodriguez tem apostado a sério num look que passa pelas longas tranças.

Este último visual tem sido opção para ir assistir a jogos do companheiro, o internacional português Cristiano Ronaldo que agora alinha pelo clube saudita Al-Nassr, ir às compras ou mesmo praticar desporto.

Mas se ficou fã deste penteado, saiba que o pode fazer e casa e pô-lo em marcha o quanto antes ou mesmo para a próxima saída à noite.

Ao Delas.pt, a hairstylist espanhola Maria Roberts e responsável pelo look de múltiplas celebridades espanholas, definiu um passo a passo para conseguir obter este look igual à de Georgina.

Um processo que começa, como explica a embaixadora da marca de acessórios e de gadgets de beleza Dyson para Portugal e Espanha, por poupar na hidratação. Parece-lhe estranho? Não se preocupo, há uma explicação.

Veja o passo a passo abaixo:

Lavar: “Lavamos o cabelo aplicando pouquíssima hidratação. É importante agir muito pouco tempo para evitar que uma hidratação intensa nos impeça de realizar o penteado”, começa por alertar Maria Roberts

Secar: Mais do que passar o secador sobre os fios, é importante, como esclarece, Roberts, aplicar um produto fixador. No que diz respeito à secagem, a embaixadora recomenda que seja feita com o equipamento da “Dyson Supersonic a 80%”

Separar: “Abrimos o cabelo em mechas para fazer as ‘tranças’, separamos em tantas mechas quantas tranças queríamos fazer. Para facilitar esse processo, o ideal é usar pinças”, recomenda Maria Roberts. No caso de Georgina, as tranças têm espessuras diferentes entre elas, o que pode ser também replicado em casa

Fixar: Este é um dos processos mais repetidos neste penteado de forma a que não se desmanche. “Continuando, dividimos cada uma das mechas em duas e aplicamos mais produto fixador para dar corpo ao penteado. Depois disso, enrolamos em forma de cordão um com o outro para obter esse efeito de trançado de fio, e assim por diante até obter um efeito de trança em espiral”, aconselha Maria Roberts.

Reforçar: Neste último passo e já com as tranças concluídas, é tempo de, como explica a hairstylist, de “fixar o penteado com spray de cabelo e novo golpe de calor com o secador para obter maior durabilidade do penteado”. Roberts sugere o uso do “bocal antifrizz (Flyaway) desde a raiz dos cabelos” como forma de garantir o “penteado perfeito”.

A companheira de Cristiano Ronaldo acabou de completar 29 anos e se preparar para estrear em março a segunda temporada do documentário-reality na plataforma de straaming Netflix, Sou Georgina.