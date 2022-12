Como fazer ‘upgrade’ nas qualidades no namoro online

Antes que exaspere de tanto procurar, Emma Hathorn recomenda que seja mais espontânea e dê uma oportunidade. A especialista em namoro diz que as mulheres devem ser mais empreendedoras e confiantes na primeira impressão que têm de um perfil nestes sites de encontro.

Seja curiosa, conheça as pessoas e esteja mais aberta a todas as opções pois pode encontrar o amor da sua vida. Contudo, mantenha a sua expectativa baixa no primeiro encontro.

Até porque não se pode esquecer que muitas pessoas são muito melhores a falar ao vivo do que são a manter uma conversa no âmbito digital. Por isso, arrisque, com responsabilidade.