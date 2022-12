Como identificar ‘falsos’ coaches. Cinco detalhes que denunciam falsos profissionais

Jaime Ferreira da Silva é psicólogo e um dos primeiros profissionais formados em coaching psicológico em Portugal, há cerca de 20 anos. Como especialista na matéria e presidente do Conselho de Especialidade – Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações, na OPP – tem analisado o realidade do falso coaching em Portugal.

Num documento que partilhou com o Delas.pt/JN, o especialista elencou cinco fatores de risco que ajudam a detetar falsos prestadores destes cuidados: “Identifico neste meio de cultura cinco A’s Problemáticos: a apetência por mudar de trabalho sem esforço, a ausência de conhecimento certificado em Psicologia, o atrevimento, a ausência de escrúpulos, a atração pelo palco”, refere.

Uma realidade que acarreta “riscos para a saúde pública”, como alerta Jaime Ferreira da Silva. “A OPP recebe em média 10-15 queixas semanalmente relativas a práticas psicológicas perpetradas na sua esmagadora maioria por não-psicólogos. Admitindo que existe em Portugal uma tradição de queixume em surdina que não redunda em queixa formal, poderemos hipotetizar com realismo que apenas um em cada quatro ocorrências é reportada. Estamos a falar de centenas, provavelmente milhares de pessoas lesadas anualmente”, sublinha, no documento.