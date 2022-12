Como levar os cabelos apanhados para o Natal

As celebrações natalícias requerem que prepare tudo antecipadamente, para que não surjam imprevistos de última hora. Para além dos looks e da maquilhagem de festa, há que pensar nos penteados que vai usar na consoada em família e até na festa que se segue: o réveillon.

Os cabelos apanhados revelam-se sempre uma boa opção em noites de alguma confusão e, já se sabe, algum trabalho em família.

Para quem gosta de soluções mais formais ou informais, veja abaixo os passos que pode cumprir para que possa fazer o seu apanhado de eleição.

Negligés e informais

Utilize uma escova e um fixante leve, divida o cabelo numa diagonal e separe algumas mechas da franja para um efeito desarrumado. Apanhe o restante cabelo e enrole-o sobre si mesmo, com o auxílio de ganchos. Para finalizar, aproveite uma fita branca ou uma opção de natal que tenha em casa.

Entrançados e formais



Desembarace bem o cabelo. Separe a franja e escove o restante para trás. Separe os fios, desde o topo da cabeça, em três partes e inicie uma trança tradicional. À medida que vai descendo, adicione os fios de cabelo, procurando sempre um equilíbrio entre as mechas presas. Poderá fazer mais do que uma trança, porém, se não tem muita experiência, opte por apenas uma.

O cabelo húmido é mais fácil de manusear e pode impulsionar este look. Enrole o entrançado na cabeça, em círculo e prenda com a ajuda de ganchos.

Por fim, enrole a franja com um rolo ou com uma escova redonda e secador, prenda numa lateral ou, se for pequena, aproveite para a deixar solta.