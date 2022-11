Como lidar com os ciúmes em apenas seis passos

Os ciúmes, quando em pequenas doses, não são, necessariamente, algo mau. Pelo contrário. Quando equilibrado, podem ser saudáveis e até normais. Mas, quando exagerados, acabam com a paz interior e provocar o fim da relação amorosa.

Este sentimento ganha reforçada dimensão quando, ao longo da vida, a pessoa que o demonstra pensa que tem controlo sobre o parceiro e acredita que só assim o vai conseguir manter ao seu lado.

Para além disso, os ciúmes excessivos estão relacionados com a falta de segurança que gera uma falta de confiança na relação e na própria vida.

Se não quer que este sentimento contamine a sua vida, acabando por se tornar algo problemático, o Delas.pt reuniu seis maneiras que a podem ajudar a lidar com o ciúme. Veja agora o que pode fazer.

1- Compreenda os sentimentos do seu companheiro

Aceitar que os ciúmes são algo que faz parte da natureza humana é meio caminho andado para perceber que o seu parceiro também os pode ter. A última coisa que deve querer é estar a ser sempre controlada pela pessoa com quem tem um relacionamento amoroso. Claro está que é normal existirem trocas de mensagens como “quando chegares a casa, diz-me”. Esse tipo de mensagens podem não ser ciúmes, mas sim uma questão de preocupação. Por esta razão, não pense que tudo o que é dito numa relação na tentativa de saber como está o outro de deve a desconfiança.



2- Saiba que os ciúmes, em pequenas doses, são um bom sinal

É verdade que os ciúmes não aparecem sem nenhuma razão. Na realidade, podem significar que se preocupa com o funcionamento da relação. Reconhecer e aceitar que é algo normal é muito mais saudável do que fingir que tal não existe. Se os guardar por muito tempo, só vai alimentar o sentimento, fazendo com que ele se torne pior e mais intenso a longo prazo.

3- Tire um tempo para pensar nesse sentimento

Quando sentir que está a preocupar-se excessivamente com o facto de ele/a continuar a ser amigo/a do/a ex-namorado/a, aponte esse sentimento no caderno. Faça isto todas as vezes que sentir ciúmes de algo e releia os seus pensamentos. Reflita sobre eles e tente chegar a uma conclusão positiva. Para que essa conclusão chegue, é necessário que se sinta confiante em relação ao seu relacionamento com o outro.

4- Não crie conflitos desnecessários



Se pensa que é errado o companheiro/a olhar para outras pessoas, desengane-se. É algo perfeitamente normal. Não significa que ele/a esteja automaticamente a pensar que quer estar com aquela pessoa. Não crie uma discussão por algo que não vale a pena. Só vai estar a causar conflitos quando não há necessidade para tal. Confie na relação que tem.

5- Não tenha hábitos tóxicos

Ter atitudes que pensa que a vão tranquilizar, como, por exemplo, ver o telemóvel ou avaliar tudo nas redes sociais dele/a, vão deixá-la ainda mais ansiosa por não conseguir encontrar algo. Garanta que a vigilância sobre a pessoa com quem mantém um relacionamento não se torne um hábito que a vai consumir por dentro.

6- Relaxe e aproveita o melhor da relação

Os ciúmes podem ajudá-la a perceber o quanto aquela pessoa significa para si e podem também servir para encontrar possíveis sinais de alerta. Tudo o que pode fazer é falar das suas preocupações, tudo o resto não é controlado por si. Por essa razão, relaxe e aproveite.