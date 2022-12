Como prevenir as rugas antes dos 40 anos com os hábitos certos

Rugas, um marco da passagem dos anos e uma dor de cabeça para muitas mulheres que querem manter uma aparência jovem por mais tempo.

Com a diminuição do colagénio, após os 30 anos, as rugas têm mais tendência a aparecer nesta idade. E daí a pergunta: “Como prevenir que as rugas apareçam antes dos 40 anos?”

Com os hábitos certos pode ajudar a atenuar o surgimento estas linhas vincadas no rosto que tanto desconforto causam. Um deles passa pela proteção contra os raios solares. Certamente, já ouviu dizer que o protetor solar é para usar durante todo o ano e não apenas no verão, e sim, deve mesmo ser um hábito a ter durante todo o ano pois, mesmo que dia seja cinzento, a sua pele é afetada pelos raios o que pode promover um envelhecimento precoce.

O stress é um inimigo da jovialidade, ou seja, se quer evitar as rugas e entrar nos 40 anos com uma pele jovem evite situações de grande nervosismo e angústia. Pesquisas indicam que pessoas que sofrem com stress crónica têm uma maior probabilidade de ter rugas, pois este traz consigo problemas como a falta de sono e a má alimentação.

Manter o corpo hidratado é outro hábito que deve sempre ter em mente. Lembre-se que a água vai ajudar o corpo a livra-se de toxinas e resíduos desnecessários e evitar a retenção de líquidos.

Também não se esqueça de consumir antioxidantes já que estes promovem a produção de colagénio que mantém a sustentação da pele mantendo as fibras fortes, esticadas e unidas. Opte por frutas ricas em antioxidantes como o morango, mirtilos, entre outras, e na sua rotina de beleza diária inclua produtos com vitamina C e que estimulem a produção de colagénio.