Como recuperar botas velhas e pô-las a luzir para o concerto de Taylor Swift, e sem gastar muito dinheiro

Umas botas velhas, purpurinas da cor que mais desejar – recomenda-se a prata, o azul Midnight (como o álbum) ou combinado de tons – cola, verniz, pincel, cuidados e temperaturas amenas, que vai dar jeito para secar este trabalho manual a tempo de ir para o concerto de Taylor Swift, que acontece esta sexta-feira, 24 de maio, e sábado, 25.

As fãs da artista multimilionária norte-americana há muito que se tornaram visita frequente de retrosarias e bijuteria para adaptar peças de roupa de acordo com o imaginário de Taylor Swift. Se ainda não o fez, mas não quer ficar de fora desta batalha de brilhos e missangas (saiba como fazer pulseiras da amizade aqui), explicamos abaixo como conseguir o efeito glitter nos pés. Ainda vai a tempo de fazer este trabalho manual e de o secar antes das portas do Estádio da Luz, em Benfica, Lisboa, se abrirem.

Mas antes de ir e de começar a pôr mãos à obra, recorde os objetos proibidos que não pode levar para o espetáculo, quais as estradas de acesso que estão cortadas ou condicionadas até domingo, 26 de maio, veja se ainda tem vaga no comboio de volta após o concerto.

Agora, arregace as mangas, escolha um sítio sem vento, para que as purpurinas não voem, e ponha mãos à obra.

Material necessário:

Botas velhas, de preferência de cano alto e com salto

Fita adesiva

Glitter ou purpurinas finos da cor que preferir

Frasco de cola à base de água para têxtil ou superfícies porosas

Pincel

Taça

Papel

Verniz em spray

Passo-a passo

Escolha uma zona da casa abrigada da corrente de ar – para que o glitter não voe – e com boa luz;

Disponha papel sobre a mesa de trabalho para isolar o que está a fazer e evitar sujidade ou marcas nos móveis;

Certifique-se de que as botas velhas estão limpas, sem resquícios de sujidade, e bem secas;

Coloque fita adesiva à volta do tacão e do rasto para não pintar o que não pretende;

Numa taça, coloque partes iguais de cola e de glitter, misturando bem; O preparado deve ficar com textura líquida e uniforme;

Comece a aplicar sobre as botas com a ajuda de um pincel;

Deverá aplicar várias camadas, secando entre elas, até conseguir o brilho uniforme;

No fim, já depois de seco, aplique verniz em spray sobre as botas para fixar bem as purpurinas.

Está pronta para o concerto!