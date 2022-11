Como uma simples sandes pode arruinar a sua dieta

Provavelmente já optou por comer uma sandes ao almoço, durante a semana, por falta de tempo. É rápido e pode matar-lhe a fome, mas não é saudável e prejudica a sua dieta.

Um estudo da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, nos EUA, analisou a alimentação de 27 mil adultos durante dois dias. Cerca de 53% dos participantes comeram uma sandes em cada um dos dias. Nas sanduíches que lideravam as preferências, a carne era um dos ingredientes principais.

Quem optou por este tipo de alimentação acabou o dia com mais 100 calorias, elevados níveis de sódio, gordura e açúcares, ao contrário dos restantes adultos que não comeram sandes. Além disso, consumiram menos fruta e legumes.

“Os consumidores de sanduíches devem avaliar com prudência as calorias e o teor dos nutrientes das suas sandes para fazerem escolhas alimentares mais saudáveis e informadas”, explicou Ruopeng An, coautor do estudo, ao jornal Public Health.