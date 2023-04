O programa está em pré-produção e as gravações começam em junho, O regresso do concurso Salve-se Quem Puder, com Diana Chaves e Marco Horácio, acontece no verão, tal como avançou a revista TV mais e foi confirmado pela N-TV.

A última temporada do concurso, que se estreou em 2009, chegou a reunir mais de dois milhões de telespetadores, que vibravam com a frase “soltem a parede!”

Recorde algumas imagens deste icónico formato: