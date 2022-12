Conheça Ana Paula Martins, a nova presidente do Hospital Santa Maria

A ex-bastonária da Ordem dos Farmacêuticos Ana Paula Martins é a nova presidente do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), que integra o hospital de Santa Maria, substituindo Daniel Ferro, que estava no cargo desde 2019, anunciou o Governo.

O nome de Ana Paula Martins para liderar o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, que além do Hospital Santa Maria integra o Hospital Pulido Valente, foi avançado na segunda-feira à noite pela SIC e pela TVI e confirmado por escrito à Lusa nesta terça-feira, 6 de dezembro.

A substituição neste centro hospitalar surge numa altura em que o Hospital de Santa Maria tem sido notícia devido aos longos tempos de espera no serviço de urgência, que chegaram a atingir 14 horas para doentes considerados urgentes (pulseira amarela).

O Ministério da Saúde confirma na resposta à Lusa que o processo de nomeação do CHULN está em curso, “tendo a professora Ana Paula Martins sido convidada e aceitado presidir ao Conselho de Administração deste centro hospitalar”.

Esclarece ainda que as nomeações dos conselhos de administração das entidades hospitalares, cujo mandato terminou em dezembro de 2021, estão a ser preparadas já com o envolvimento do Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo.

Quanto à composição da restante equipa, o ministério refere que está a ser seguida a tramitação prevista, nomeadamente na Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública.

Ana Paula Martins nasceu em 1965 e é licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (1990). Completou o mestrado em Epidemiologia na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa em 1995 e o doutoramento em Farmácia Clínica na Faculdade de Farmácia de Lisboa em 2005.

Durante mais de 20 anos foi professora auxiliar da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, exerceu o cargo de diretora de External Affairs e Market Access da MSD Portugal entre 2006-2014 e também dirigiu o Centro de Estudos de Farmacoepidemiologia da Associação Nacional de Farmácia entre 1994 e 2006.

Entre 1989 e 1992 foi secretária-geral da Ordem dos Farmacêuticos, tendo também exercido o cargo de assessora do ministro da Educação e do ministro-adjunto e dos Assuntos Parlamentares entre 1992 e 1994, com responsabilidades nas áreas do Programa Nacional de Combate às Toxicodependências e no Programa de Promoção da Saúde em Meio Escolar.

Entre 2016 e o início de 2022, exerceu o cargo de bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, presidiu ao Instituto de Saúde Baseada na Evidência e coordenado o Centro de Farmacovigilância de Lisboa, Setúbal e Santarém da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa durante vários anos.

Desde dezembro de 2021 até maio de 2022 foi vice-presidente do PSD. Atualmente exercia ainda o cargo de diretora dos Assuntos Governamentais da empresa biofarmacêtica Gilead Sciences em Portugal.