Conheça Chandra Davidson, a atacante que só precisou de um minuto em campo para dar a vitória ao Benfica na Taça da Liga

Alinhou pelo Torreense na época 20/21, mudou-se para o Sporting nas duas épocas seguintes e estava agora nos Países Baixos, no Fortuna Sittard, quando o Benfica foi buscar a atacante Chandra Davidson para alinhar no plantel.

Natural de Stoney Creek, Canadá, Chandra Nicole Davidson assinou contrato com as águias em janeiro e com um horizonte de 2026. Este é o percurso da futebolista num país que já conhece bem e que marcou de forma bem vincada esta quarta-feira, 1 de maio.

É que a atacante foi a autora do único golo do Benfica face à sua antiga equipa, Sporting, dando à equipa da Luz a quatro vitória na Taça da Liga.

Um golo que surgiu já quando a segunda parte entrava na reta final, aos 83 minutos, mas que aconteceu cerca de um minuto depois de Chandra ter sido convocada para o relvado.

A conquista do Benfica – a quarta em cinco edições desta competição (2019/20, 2020/21 e 2022/23) – teve lugar no Restelo e perante mais de nove mil espectadores. As capitãs Pauleta e Sílvia Rebelo ergueram o cetro na cerimónia protocolar de entrega das medalhas, seguindo-se a festa ‘encarnada’ nas bancadas, em contraste com o lado ‘leonino’, que esteve pela segunda vez na final, mas continua sem a prova no palmarés.