Consumidores denunciam gasolineira por anúncio “machista”, em Espanha

De um lado da imagem uma mulher pede boleia, do outro o anúncio a serviços de limpeza de carros. É esta a campanha que leva a associação espanhola FACUA-Consumidores en Acción (Consumidores em Ação) a denunciar a rede de estações de serviço da Enerplus.

Em causa está o entendimento sexista de uma campanha que apresenta uma jovem como recompensa por se ter o carro limpo. “É um discurso todos os títulos machista e que atenta contra a dignidade das mulheres”, invoca a entidade num comunicado e no qual cita a legislação em vigor.

A Facua lembra que a Lei Geral da Publicidade considera ilícitas as mensagens que “atentem contra a dignidade da pessoa”, o que inclui “os anúncios que apresentem as mulheres forma vexatória ou discriminatória”. Um entendimento legal também vertido no Clausulado de Medidas de Proteção Integral contra a Violência de Género.

De acordo com a associação de consumidores, a queixa já seguiu para o Instituto das Mulheres do Ministério da Igualdade e e Direção Geral de Consumo, na Junta de Andaluzia.