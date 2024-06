Contra lágrimas, suor e… chuva. Máscaras à prova de água e para viver concertos

A emoção que sente ao escutar aquela música favorita do artista que segue há anos ou, de forma nada sentimental, os pingos de chuva que têm vindo a cair nestes dias de junho, em tempo de arranque de concertos e festivais são ameaçadores para a maquilhagem. É que não há nada pior do que ter tinta a escorrer cara abaixo, sobretudo a máscara de pestanas que não era à prova de água.

Se não quer ficar com a make up desajeitada ou com aquele look de quem ficou com os olhos negros em apenas dois segundos, aposte em soluções que mantém o olhar impecável e sem esborratar, mesmo que sue, que chore ou que seja acometida por uma chuvada súbita e morna de fim de primavera.

Geralmente, a maquilhagem à prova de água é lançada no verão porque as temperaturas elevadas tendem a derreter os produtos. Contudo, estes lançamentos são cada vez mais transversais e para acomodar a humidade e a chuva.

A aplicação é feita exatamente da mesma forma que as máscaras de pestanas normais. O maior cuidado que deve ter passa por remover o produto aplicado nas pestanas com um desmaquilhante bifásico, composto por uma fase oleosa e uma fase aquosa.

Veja abaixo 19 propostas e a começar nos quase três euros:

Better Than Sex Waterproof, Mascara à prova de água, Too Faced, na Sephora, 34.99€

Delightfull False Lash, Máscara para Pestanas À Prova de Água, na Avon, 12.99€

Diorshow Waterproof, Dior, na Notino, 40€

Extra sculpt waterproof mascara, em Kiko Milano, 11.99€

Feline Blacks Waterproof, Máscara de Pestanas, Helena Rubinstein Maquilhagem, na Perfumes & Companhia, 37.70€

High Impact Waterproof, Máscara de Pestanas à Prova de Água, Clinique, na Sephora, 32.99€

Hypnôse Drama Waterproof, Lâncome, na Sephora, 41.99€

In Extreme Dimension Waterproof Lash, M-A-C, na Perfumes & Companhia, 32€

Lash Sensational Sky High Waterproof Mascara, Very Black, 6ml, Maybelline, na Care To Beauty, 12.99€

Lash To Kill Volum Waterproof, Catrice, na Douglas, 3.72€

Le volume de Chanel Waterproof, Chanel, na Douglas, 37.56€

Máscara de Pestanas Alongamento à prova de água, em Quem Disse Berenice, 9.99€

Máscara de Pestanas Big Lash Waterproof, Make Up Revolution, na Wells, 5.39€

Máscara de Pestanas Big! Lashes para Volume Waterproof, Essence, na Wells, 2.69€

Máscara de Pestanas The Definition Waterproof, 3ina, na Wells, 10.46€

Máscara de Pestanas Volumatic Waterproof, L.A. Girl, na Primor, 8.98€

Máscara Metamorphose à Prova de Água, da Yves Rocher, 22.95€

Mascara Wonder Perfect 4D Waterproof, Clarins, na Perfumes & Companhia, 25.90€

Mascara Waterproof, Yves Saint Laurent, na Douglas, 34.20€