CR7: “É uma boa oportunidade para ajudar a melhorar tantas coisas. Até do ponto de vista das mulheres”

Numa cerimónia mediatizada e com impacto mundial, o internacional português falou dos motivos e dos objetivos que o trouxeram ao Al-Nassr. Durante a apresentação, Cristiano Ronaldo – e que contou a com a presença da família do atleta madeirense – falou de futebol, mas também, dos direitos das mulheres na Arábia Saudita, um país com regras muito estritas e impeditivas para elas e em que os direitos concedidos ao sexo feminino ainda são escassos.

“É uma boa oportunidade para ajudar a melhorar tantas coisas. Até do ponto de vista das mulheres. Muitas pessoas não sabem, mas o Al-Nassr tem uma equipa feminina”, afirmou em dia de apresentação, terça-feira, 3 de janeiro.

Uma cerimónia de lotação esgotada a partir de Mrsool Park, que não concedeu o direito a perguntas por parte de jornalistas e que foi conduzida por uma mulher. A família do craque português compareceu no relvado com Georgina Rodriguez, vestida de calças de ganga, camisola de gola alta e de casaco comprido, e os filhos do casal.

“Não é o fim da minha carreira vir para a Arábia Saudita. Não estou preocupado com o que as pessoas dizem. Sei que o campeonato é muito competitivo, porque vi muitos jogos. Tive muitas oportunidades na Europa, de Brasil, Austrália, EUA, até de Portugal. Mas dei uma oportunidade a este clube. É um bom desafio”, afirmou.

CR7 deixa o futebol europeu para ir para o do médio oriente num contrato que o transformará no jogador mais bem pago, estimando-se em 200 milhões de euros. Um vínculo que poderá ser mais amplo do que o futebol e para lá das quatro linhas do relvado uma vez que, segundo noticia a imprensa internacional, implicará funções próximas de conselheiro do clube que agora o contrata e até 2023.

Cristiano Ronaldo irá viver num condomínio privado em Riade e no qual serão praticadas as regras do Ocidente, permitindo festas, consumo de álcool.