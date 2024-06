Crianças e jovens do IPO de Lisboa vão poder fazer tratamentos enquanto assistem a filmes

A ala pediátrica do Instituto Português de Oncologia de Lisboa (IPO Lisboa) acaba de receber um primeiro cinema infantil instalado num hospital. Segundo avança o comunicado, esta estrutura nasce da parceria da Fundação Juegaterapia com a The Walt Disney Company e traz para Portugal uma fórmula já implementada em dois espaços semelhantes, em Espanha.

Este cinema conta com “16 assentos que podem ser reclinados para maior conforto, uma vez que muitas crianças e jovens irão assistir aos filmes durante os seus tratamentos de quimioterapia em regime ambulatório”, refere a mesma nota. Uma estrutura que “contará ainda com uma consola de videojogos PS4” e que pretende possibilitar a quem está internado nesta ala do IPO de Lisboa a “experiência de irem ao cinema sem saírem do hospital”, podendo ter acesso a títulos atualmente disponibilizados pela Disney, Pixar, Marvel e Star Wars através do Disney+.

“Acreditamos que algumas iniciativas de humanização em saúde proporcionam momentos de abstração da doença que são muito valorizados pelos doentes e suas famílias, mas, também, pelos profissionais de saúde, razão pela qual institucionalizámos uma comissão de humanização de cuidados no IPO Lisboa”, afirma a presidente do Conselho de Administração do IPO Lisboa. Para Eva Falcão, “a sala de cinema agora inaugurada é uma estrutura que vai ao encontro deste objetivo: ter um espaço de divertimento e evasão, pensado para as crianças, e onde serão projetados filmes adequados à idade dos espectadores, proporcionando-lhes momentos de alegria e diversão”.

Esther Pereira, diretora de Humanização dos Hospitais da Juegaterapia, explica que “a ideia não é apenas que as crianças vejam um filme como se estivessem no seu quarto”. “Queremos que elas vão ao cinema no seu hospital e que esta seja uma experiência única para elas. Quando entrarem nesta sala, vão sentir que estão a viajar para outros mundos e a viver outras experiências. O nosso objetivo é sempre fazer com que elas se distraiam e esqueçam que são crianças doentes no hospital. Estamos convencidos de que isso é benéfico para a sua recuperação, porque “a quimioterapia a brincar passa a voar”, acrescenta a responsável.

Margarida Morais, diretora de Marketing e Comunicação da The Walt Disney Company em Portugal, acrescenta: “Procuramos criar experiências e momentos especiais que levem a magia das nossas histórias para junto de crianças que estão a passar por um período de hospitalização, contribuindo desta forma para uma diminuição dos níveis de ansiedade e medo associados a estas situações.”