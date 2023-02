Crianças e jovens. Duas competências que vão ajudar a maior equilíbrio emocional

Para manter uma saúde mental equilibrada, as crianças têm de ter a capacidade de utilizar duas competências. A primeira consiste em saber regular as suas emoções.

Para o psicólogo norte-americano Jeffrey Bernstein, citado na revista Psychology Today, face a uma situação de emergência, é importante que a criança seja capaz de se acalmar e não reagir a “quente”.

Em segundo lugar, as crianças devem saber lidar com os problemas. De acordo com o especialista, os mais novos têm de conseguir reconhecer o erro e arranjar uma solução prática.

As crianças aprendem este dois comportamentos através dos seus pais. Portanto, em casa, tente comportar-se desta forma, pois os filhos vão copiar o que os progenitores fazem.