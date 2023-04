Crise e inflação fazem disparar abandono de animais de estimação em 20% por mês

A incapacidade de assumir o aumento do preço da alimentação ou os custos com a higiene e saúde estão a levar donos e famílias a abandonarem os animais de companhia. E se em Portugal, os primeiros sinais começaram com o desconfinamento e depois com as entidades que acolhem os que foram abandonados a alertar para os efeitos do aumento do custo de vida das famílias, as novas contas apresentadas em França convocam para a urgência.

Segundo avança esta quinta-feira, 27 de abril, o site francês C-News, os abrigos registaram um aumento de 20% de animais abandonados a cada mês e devido à inflação. “As pessoas estão completamente sobrecarregadas com a situação e já não conseguem cuidar dos animais, seja ao nível da alimentação seja de cuidados, as pessoas estão sobrecarregadas”, afirma uma cuidadora de uma das associações de animais francesa. Segundo a evolução da inflação, o preço da ração aumentou mais de 18%, os custos de veterinária ascenderam entre 5 a 15% .

Por cá, e segundo dados de novembro de 2022, Portugal tem atualmente 3,1 milhões de animais de companhia registados. E, recuando a julho e tendo por base os números disponibilizados no pós-pandemia, a taxa de abandono estava, entre 2020 e 2021, nos 30%, configurando uma média de 119 animais abandonados por dia.