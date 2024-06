Cristina e Helena Coelho aplicam flores a ‘este’ verão esquisito. Opções a partir de 9.99 euros

As flores gigantes continuam a ser estrelas da nova estação. Mais do que os padrões, elas querem-se em relevo e com todo o destaque possível, que o digam a apresentadora e diretora de programação da TVI Cristina Ferreira e a influenciadora Helena Coelho.

A primeira de negro, a segunda de branco alvo, ambas optaram por peças com estes apliques gigantes para fechar a semana. Siba que ainda vai a tempo de acompanhar a tendência, e em saldos. Há opções a partir de 9.99 euros.

Inspire-se e não se fique apenas pelos tops: há saias, vestidos e macacões também!

Camisa oversize com flores em relevo, Zara, antes 35.99€ agora 25.99€

Saia curta estampado floral, ZW Collection, Zara, antes 59.95€ depois 35.99€

Macacão com maxiflor, Mango, antes 119.99€ agora 99.99€

Minissaia de croché às flores, Mango, antes 39.99€ depois 25.99€

Vestido acetinado com pormenor de flor, Mango, antes 260€ antes 159.99€

Top bandeau maxi flores organza, Zara, antes 15.95€ agora 9.99€

Top de alças com flores e joias, Zara, antes 39.95€ depois 17.95€

Top Renda com Flores, Tiffosi, antes 25.99€ depois 15.99€

T-Shirt Com Flor, Parfois, antes 15.99€ agora 9.99€

Vestido em denim com flores, Salsa Jeans, antes 159€ agora 127.20€

Vestido tule flores, Zara, antes 39.95€ depois 22.99€

Vestido Malha Flores, Exclusivo Online, Parfois, 39.99€